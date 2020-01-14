В Совфеде сочли политизированным заявление Кальюлайд о несерьезности России

Слова эстонского президента Керсти Кальюлайд о несерьезном отношении России к выполнению своих международных обязательств являются политизированными и характерными для западных стран. Об этом «Политике сегодня» рассказал российский сенатор Олег Морозов.

По мнению Морозова, слова Кальюлайд являются ее частным мнением, но в целом это политизированное заявление характерно для Запада.

Он посоветовал Кальюлайд не делать таких высказываний, ведь исторические оценки должны давать историки и эксперты.

«Не дело... руководителя любой другой страны давать... исторические оценки по жизни и развитию другого государства», — отметил сенатор.

До этого Кальюлайд заявила, что надежды на то, что Россия станет демократическим государством после президентства Бориса Ельцина, не оправдались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме отреагировали на слова президента Эстонии о несбывшихся надеждах