Россия призвала Иран и США решать проблемы через диалог и предложила помощь

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Иран и США быть сдержаннее и решать проблемы посредством общения, передает «Интерфакс».

По его данным, Соединенные Штаты говорили, что готовы к диалогу с иранской стороной. Хотя во время таких предложений стало известно о санкциях.

«В процессе предложений о начале такого диалога постоянно нарастают удушающие санкции», — добавил Лавров.

Министр отметил, что российская сторона готова помочь наладить диалог стран, однако вмешиваться она не собирается.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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