МИД подтвердил информацию о встрече Сарраджа и Хафтара в Москве

Министерство иностранных дел России подтвердило информацию о том, что в Москве в пройдут переговоры между главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифом Хафтаром. Об этом сообщает РИА «Новости».

Встреча состоится под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции.

«В контексте реализации инициативы президентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и МО России и Турции», — заявили в МИД.

На встрече также будут представители других ливийских сторон.

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