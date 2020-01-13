Саррадж и Хафтар могут провести переговоры в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/801/11716801/General_Haftar-pic905-895x505-86998.jpg">

Премьер-министр Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар cкоро могут прибыть Москву на переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова.

По его словам, они по отдельности обсудят с руководством России урегулирование ситуации в Ливии.

«В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа» , — добавил Деньгов.

При этом он заявил, что о двусторонней встрече в российской столице Сарраджа и Хафтара еще неизвестно.

Также Деньгов рассказал, что они встретятся в Москве с представителями турецкой делегации, сотрудничающей с Россией в вопросе разрешения ситуации в Ливии.