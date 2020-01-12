Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА «Новости».

«Иран соврал... Они обманули весь мир», — начал политик.

Нетаньяху обвинил Иран в постоянной лжи и в том, что они знали о непреднамеренном ударе по самолету, но скрывали это.

Он отметил, что такой поступок иранской стороны противоречит тому, как должна была себя повести цивилизованная страна.

В заключение, он выразил соболезнования родственникам и близким погибших при крушении самолета.

Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.

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