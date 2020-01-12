Новые президентские выборы в Абхазии пройдут 21 марта

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила дату проведения новых выборов президента республики на 21 марта 2020 года, заявил лидер оппозиции страны Аслан Бжания. Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Запланированное на 13 января заседание ЦИК было перенесено на воскресенье, 12 января, из-за требования оппозиции ускорить процесс назначения даты новых выборов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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