Макрон приедет в гости к Зеленскому
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Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение главы Украины Владимира Зеленского посетить Киев. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — сообщили в офисе президента.
Отмечается, что Зеленский и Макрон договорились о привлечении специалистов из Франции к расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолета.
Также стало известно, что Зеленский, Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор и обсудят ситуацию в Донбассе.