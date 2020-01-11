МИД КНДР: диалог с США продолжится только при выполнении условий Пхеньяна

Переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова между США и Корейской народной демократической республикой (КНДР) возобновятся лишь при выполнении Вашингтоном требований северокорейской стороны, заявил советник министерства иностранных дел КНДР Ким Ге Гвана. Его заявление опубликовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Северная Корея не готова вести диалог о ядерном разоружении в обмен на частичное снятие американских санкций, подчеркнул советник МИД. Он отметил, что на данный момент единственным шансом продолжить переговоры является выполнения США всех ранее выдвинутых требований КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын по итогам пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет прекращена, и в скором времени пообещал показать миру свое новое стратегическое вооружение.

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