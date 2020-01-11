Скончался правивший Оманом 50 лет султан Кабус бен Саид

На 80-м году жизни скончался султан Омана султан Кабус бен Саид. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что султан находился у руководства страны с 1970 года.

Уточняется, что причиной смерти стала болезнь, по предварительным данным рак. С ней бен Саид боролся на протяжении последних нескольких лет. Он также проходил лечение в Германии.

Кабус бен Саид учился в британской Королевской военной академии. По приказу отца султана Маската Саида бен Таймура он был отправлен под домашний арест в 1965 году, а через пять лет пришел к власти в результате дворцового переворота. Также султан не имел наследников.

В стране объявлен трехдневный траур.