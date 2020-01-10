СМИ: Британия готовит собственные санкционные списки, в которые могут попасть граждане РФ
Великобритания планирует создать собственный, независимый от Евросоюза, санкционный режим, в рамках которого Лондон сможет блокировать активы тех людей, которые подозреваются в нарушении прав человека. Об этом сообщает газета Financial Times.
Как отмечается, Британия намерена объявить о собственном санкционном механизме в феврале текущего года, после выхода из состава ЕС. Тогда стране уже не придется согласовывать свой санкционный список с другими странами Евросоюза.
По данным FT, под первую волну санкций могут подпасть граждане России, Ливии, Северной Кореи и Саудовской Аравии.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб намерен применить при введении ограничительных мер положение национального законодательства, названное по имени юриста Сергея Магнитского, которое позволяет блокировать активы и запрещать въезд на территорию королевства лицам, причастным к нарушениям прав человека.
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