Президент Абхазии призывает оппозицию к переговорам

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба призывает оппозицию к переговорам ради стабилизации ситуации в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Обращение парламента об отставке президента может ухудшить общественно-политическую обстановку в Абхазии, заявили в пресс-службе. С целью не допустить необратимых последствий для страны Хаджимба призывает представителей оппозиции к переговорам.

Ранее сообщалось, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы на фоне общественных беспорядков в стране.

Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.

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