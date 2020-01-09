Президент Абхазии призывает оппозицию к переговорам
Президент Абхазии Рауль Хаджимба призывает оппозицию к переговорам ради стабилизации ситуации в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Обращение парламента об отставке президента может ухудшить общественно-политическую обстановку в Абхазии, заявили в пресс-службе. С целью не допустить необратимых последствий для страны Хаджимба призывает представителей оппозиции к переговорам.
Ранее сообщалось, что парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики Рауля Хаджимбы на фоне общественных беспорядков в стране.
Утром 9 января протестующие с требованием отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. Позднее вечером оппозиция заблокировала здание администрации президента.
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