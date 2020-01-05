Зеленский проведет рабочие встречи в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи на высшем уровне во время своего пребывания в Омане, об этом сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

Лидер Украины отправился в Оман вместе с семьей на собственные средства, отметили в офисе президента.

В ходе своего визита Зеленский обсудит с представителями Омана торгово-экономическое сотрудничество стран, а также вопросы укрепления дипломатических отношений.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Оманский залив.

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