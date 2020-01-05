ЕС пригласил МИД Ирана для обсуждения ситуации после авиаудара США

ЕС направил министерству внутренних дел Ирана приглашение в Брюссель с целью проведения переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после авиаударов США. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил «обеспокоенность» в связи с убийством генерала КСИР Касема Сулеймани.

Уточняется, что приглашение в Брюссель получил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Ранее 3 января США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был убит Сулеймани.

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