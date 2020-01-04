Савченко рассказала, как «гниет» Украина

Экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о том, как в стране происходить «процесс гниения». Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала «112».

По ее мнению, власти «убивают» общество голодом, «невыносимым уровнем жизни», также плохим качеством общественной поддержки государства. Бывший депутат выразила мнение, что «гниение страны даже хуже, чем горячая война».

«Мы просто вымираем, самоуничтожаемся», — подчеркнула Савченко.

Она добавила, что исправить ситуация сможет авторитарный режим на Украине. Также она добавила, что Киеву необходимо «крушить своих железным кулаком», чтобы недоброжелатели «боялись и уважали» в будущем.

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