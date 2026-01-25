Размер шрифта
«Принесли на блюде, оказалось несъедобным»: Махачев о поражении бойца UFC Пимблетта

Махачев сравнил с несъедобным блюдом бой Пимблетта с Гэтжи
Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислам Махачев в социальной сети X прокомментировал поединок американца Джастина Гэтжи и британца Пэдди Пимблеттом.

«То, что принесли на блюдечке, оказалось несъедобным», — написал Махачев.

Пимблетт потерпел первое поражение в UFC, уступив американцу Джастину Гэтжи единогласным решением судей. В ходе поединка британец пропустил множество ударов, дважды побывал в нокдауне и несколько раз был близок к тому, чтобы бой был остановлен. Поединок продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Гэтжи со счетом 48-47, 49-46, 49-46.

Организаторы приняли решение отправить в больницу Пимблетта сразу после завершения боя. В настоящее время состояние бойца не разглашается.

Гэтжи завоевал временный титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь в его активе значится 27 побед и 5 поражений.

Ранее чемпион UFC Петр Ян ответил на вызов бойца Шона О'Мэлли.

