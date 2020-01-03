Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
В пресс-службе госдепартамента отметили, что Помпео ясно дал понять Лаврову, что США по-прежнему являются приверженцами деэскалации в ситуации вокруг Ирана.
Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Пентагон взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.
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