Эстония заявила о территориальных претензиях к России

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил России, что в настоящее время продолжает действовать Тартуский мирный договор, заключенный между республикой и СССР. Об этом политик заявил в своем новогоднем обращении.

По словам Пыллуааса, 2 февраля исполняется 100 лет со дня подписания договора. Он напомнил, что после подписания соответствующего документа была установлена эстонско-российская граница.

Парламентарий отметил, что после восстановления независимости «все страны» признали Эстонию правопреемником государства 1918 года «во всех проявлениях, включая государственную границу».

Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор все еще действителен и в настоящее время находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Тартуский мирный договор заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, Эстония получила земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей. К России перешли эти территории после вхождения республики в состав СССР. Таллин настаивает на возвращении земли, а Москва считает, что Тартуский мирный договор утратил свою силу.