Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru» Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru»
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, коллаж «Газеты.Ru»
Артем Сизов/«Газета.Ru», AP

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости».

В ходе разговора главы государств договорились продолжать сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом.

Также глава России поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.

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