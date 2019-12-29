Путин и Трамп обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, сообщает РИА «Новости».
В ходе разговора главы государств договорились продолжать сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом.
Также глава России поблагодарил американского коллегу за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России.
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