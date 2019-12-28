Посол РФ разъяснил МИД Польши слова Путина о польской политике в 30-е
Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о том, что был вызван в польское министертсво иностранных дел после слов президента России Владимира Путина о польской политике перед началом Второй Мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что российский глава заявил о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей» .
Дипломат отметил, что у него состоялась «жесткая, но корректная» беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем.
«Он излагал позицию польской стороны, я - позицию российской стороны»., — сказал Андреев.
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