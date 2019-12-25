Соловьев отреагировал на слова Путина о после Польши в нацистской Германии

Телеведущий Владимир Соловьев высказался по по поводу слов президента России Владимира Путина, который назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского, который в 1930-е годы одобрил геноцид евреев в Польше. Об этом он написал в своем Instagram.

Он поблагодарил российского лидера за такое заявление.

«Спасибо Путину за эти слова», — написал Соловьев.

Ранее Путин на заседании коллегии Министерства обороны, осудил Липского, который в 1938 году поддеражал идею Адольфа Гитлера сослать евреев, проживавших в Польше, в Африку «на вымирание и уничтожение».