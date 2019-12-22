Посол РФ в Латвии призвал «не воевать» с советскими памятниками

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что «воевать» с памятниками неприемлемо и призвал Ригу не делать этого. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, это «пошло».

«Какими бы «высокими» материями это не прикрывали», — сказал Лукьянов.

По его словам, Латвии не следует забывать историю памятника Свободы, который является главным символом независимости республики. Лукьянов призвал латвийские власти помнить, что монумент в 1947 году спасла от сноса советский скульптор Вера Мухина.