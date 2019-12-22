Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Экс-депутат Верховный рады Евгений Мураев обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко после инцидента со скрытыми камерами в раздевалках. Об этом он написал в Facebook.

Мураев признался, что ему никогда не нравился Порошенко, но последние факты, в частности о камерах в раздевалках, удивили даже его. Экс-депутат считает, что Порошенко сильно пал. Он не понимает, зачем в одиночестве или с кем-то в компании бывший лидер смотрел и рассматривал записи с камер.

«Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо», — обозвал Порошенко Мураев.

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