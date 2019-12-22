В КПРФ объяснили слова Зюганова о шансе проведения досрочных выборов президента

В партии КПРФ объяснили, что имел в виду лидер фракции Геннадий Зюганов, когда говорил о возможном проведении досрочных президентских выборов в России, сообщил ТАСС пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

Утверждается, что фраза Зюганова не была пророческой или догмой. Она была сказана на внутренней конференции для мобилизации народно-патриотических сил, которые «должны быть готовы к любому развитию событий».

«Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент», — добавили в КПРФ.

Ющенко отметил, что лидер партии уже не первый раз критикует принятый «бюджет стагнации» и заявляет о проваленном правительством «послании президента». Пресс-секретарь Зюганова считает, что в какой-то момент экономический кризис может перерасти в политический.

Президентские выборы в России должны пройти в 2024 году.

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