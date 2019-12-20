Путин: Запад во все времена пугали Россией

Президент России Владимир Путин считает, что во все времена Западные государства пугали Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы государства в ходе неформальной встречи глав стран СНГ.

«И в прошлом, и сейчас пугают Россией. И царской, и советской, и современной. Ничего не меняется. Неважно какая она - смысл сохраняется», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что нельзя путать идеологические термины «большевистская» и «русская».

Глава государства подчеркнул, что в период Второй мировой войны для ослабления СССР тогдашние западные государства были даже готовы сотрудничать с фашистской Германий. Путин добавил, что тому даже есть документальные подтверждения.

20 декабря лидеры стран СНГ собрались в Санкт-Петербурге для неформальной встречи.