В Совфеде оценили решение об импичменте Трампа

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал решение палаты представителей конгресса США по импичменту Дональда Трампа. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его мнению, демократы планируют понизить популярность Трампа и пошатнуть его политический авторитет.

Он пояснил, что данный момент — очень подходящий для демократов. Обрушение акций, а также остановка производства «Боинга-737 MAX», являющегося для американцев символом государства, приведут к разочарованию в правлении Трампа, поскольку это произошло именно именно при нем.

Джабаров также добавил, что палата представителей контролируется демократами, однако сенат — республиканцами. Поэтому у демократов есть понимание того, что верхняя палата конгресса не допустит импичмента.

Сенатор считает, что Трампу будет очень сложно.

До этого палата представителей США объявила Трампу импичмент.