Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным

Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой «Рейтинг».

Рост одобрения в среднем возрос на 9%. В частности, 62% опрошенных с 13 по 17 декабря заявили, что поддерживают Зеленского. Стоит отметить, что до проведения нормандского саммита и встречи с Путиным рейтинг президента Украины составлял 53%.

Также в декабре с 33% до 25% уменьшилось недовольство Зеленским. Помимо этого, жители страны стали больше доверять Зеленскому. Около 70% респондентов признались, что доверяют ему и 25% — не доверяют.

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