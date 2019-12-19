Путин шуткой ответил, почему давно не приезжал на Камчатку

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции ответил на вопрос, почему давно не приезжал на Камчатку.

Журналистка задала ему вопрос, почему президент давно не посещал Камчатку, и не связано ли это с дороговизной авиабилетов.

«Это не связано дороговизной билетов, потому что я как раз попадаю в льготные категории», — в шутку ответил президент.

По теме стоимости билетов, Путин отметил, что программа субсидирования авиаперевозок расширяется.

«Но чего нужно добиваться — это роста доходов граждан, которые у нас растут очень медленно», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.