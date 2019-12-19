Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории Соединенных Штатов, в отношении которого Палата представителей Конгресса страны утвердила обвинение в рамках процедуры импичмента. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер обвиняется в злоупотреблении властью и создании препятствий расследованию Конгресса.

Заседание по вопросу импичмента стартовало 18 декабря в 9.00 по местному времени (17.00 мск). Предложение о его немедленном прекращении практически сразу выдвинули республиканцы, но в результате голосования оно было отклонено.

Затем последовали попытки вынести на обсуждение резолюцию, осуждающую действия председателя юридического комитета Джерролда Надлера и главы спецкомитета по разведке Адама Шиффа за их действия в рамках процедуры импичмента. Однако эту инициативу пресекли.

После двух попыток республиканцев отсрочить предстоящее в конце дня голосование, началось обсуждение процедуры. Оно продлилось больше запланированного часа, правила проведения заседания удалось утвердить.

Затем перешли к дебатам по импичменту. Республиканцам и демократам было выделено по три часа на изложение собственной точки зрения.