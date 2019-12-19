Трамп припомнил былое поддержавшим импичмент конгрессвумен

Американский президент Дональд Трамп после того, как некоторые конгрессвумен поддержали процедуру его импичмента, припомнил им прошлое, сообщает РИА «Новости».

В частности, он потребовал от одной из них вернуть ему деньги, которые «он платил ей». А другую конгрессвумен Трамп назвал «красоткой», которая звонила ему восемь месяцев назад, когда умер ее муж и просила провести ему достойные похороны.

«Я сделал все по первому классу с плюсом. Приспустили флаги, хотя с чего бы их спускать ради бывшего конгрессмена?», — вспоминает Трамп.

Стоит отметить, что эти слова вызвали большое негодование на митинге в штате Мичиган, где выступал Трамп.

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