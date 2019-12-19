Палата представителей США начала голосовать по делу об импичменте Трампа
Палата представителей США начала голосование по делу об импичменте президента США ДональдаТрампа. Об этом сообщает PBS NewsHour.
До конца голосования осталось меньше 9 минут. В режиме реального времени можно наблюдать за числом голосов, которые конгрессмены отдают «за» и «против» импичмента американского лидера.
До этого слушания длились более 11 часов.
На данный момент палата представителей проводит голосование за статью об импичменте Трампа. За импичмент выступают демократы, которые обвиняют американского лидера в превышении полномочий и препятствовании правосудию, против — республиканцы. Окончательное решение должно быть принято сенатом США, в котором большинство являются республиканцами.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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