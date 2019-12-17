ДНР и ЛНР признались в желании интегрироваться с Россией

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе совместного брифинга с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником заявил, что интеграционные процессы с Россией не противоречат минским договоренностям. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что после встречи «нормандской четверки», которая состоялась 9 декабря в Париже, стало ясно, кто является самопровозглашенным республикам «другом», а кто «врагом».

Пушилин выразил желание двигаться в одном направлении с Россией и подчеркнул, что интеграция с Россией никак не противоречит минским соглашениям.

«Мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева», — произнес он.

До этого глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ сказал, что самопровозглашенным ДНР и ЛНР следует присоединиться к нормандскому формату.