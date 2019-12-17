Зеленскому отказали в расширении полномочий

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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве, 11 июня 2019 года
РИА «Новости»

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект, расширяющий полномочия президента страны, сообщает «Страна.ua».

Законопроект, дающий главе Украины право назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), был признан несоответствующим конституции.

При этом законопроект, предусматривающий переход на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной рады, был отправлен на доработку.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации власти.

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