Зеленскому отказали в расширении полномочий

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект, расширяющий полномочия президента страны, сообщает «Страна.ua».

Законопроект, дающий главе Украины право назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР), был признан несоответствующим конституции.

При этом законопроект, предусматривающий переход на пропорциональную систему выборов и сокращение числа депутатов Верховной рады, был отправлен на доработку.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в Конституцию страны в части децентрализации власти.

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