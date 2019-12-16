Глава МВД Эстонии оправдался за нападки на нового премьера Финляндии
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Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что его реакция на назначение Санны Марин новым премьером Финляндии — это его личная позиция, передает «Интерфакс».
Он отметил, что, когда назвал Марин «продавщицей, поднявшейся до премьера», то говорил от своего лица, а не от лица страны.
«Высказывал всего лишь свою личную позицию и мнения, вытекающие из мировоззрения нашей партии», — добавил Хельме.
Он также подчеркнул, что не хотел ставить под сомнение стабильность отношений между Эстонией и Финляндией.
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