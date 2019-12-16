WSJ: Boeing может полностью остановить выпуск самолетов 737 MAX

Американская корпорация Boeing обдумывает вопрос о приостановке или сокращении производства 737 MAX на фоне растущей неопределенности по поводу возвращения проблемного самолета в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как утверждают источники, руководство компании все чаще склоняется к тому, чтобы полностью прекратить выпуск целого поколения самолетов.

Кроме того, сокращение производства самолетов может привести к сокращению рабочих мест в корпорации и во всей аэрокосмической отрасли. Издание добавляет, что негативным последствием может быть и нарушение работы различных авиакомпаний.

По состоянию на конец октября 2019 года, Boeing заключил контракты на поставки 15 136 самолетов модели 737, а у Airbus заказали 15 193 самолетов семейства A320. Причиной этому стал кризис, начавшийся у Boeing в апреле 2019 года, поскольку компания на неопределенный срок прекратила полеты самолетов модели 737 MAX на фоне двух авиакатастроф.

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