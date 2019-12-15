Песков рассказал, что Путина привлекает в Макроне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину больше всего нравится во французском коллеге Эммануэле Макроне. Об этом он сказал в интервью на Первом канале.

Он рассказал, что Путин и Макрон понимают друг друга, хотя и не во всем их мнения совпадают. Встреча лидеров на нормандском саммит тет-а-тет произошла по инициативе французского президента. По его словам, президенты России и Франции соглашаются в одном, что нужно обсуждать разные вопросы.

«Вот такая готовность и политическая воля Макрона весьма импонируют нашему президенту», — подчеркнул Песков.

Нормандский саммит состоялся в Париже 9 декабря.

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