Песков: cудьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на прошедшем 9 декабря саммите в «нормандском формате» не удалось достигнуть «судьбоносного прорыва». Об этом сообщает Первый канал.
Он отметил, что «нормандский формат» возобновился «после изрядного перерыва».
«Достигнут ли судьбоносный прорыв - нет», — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что на саммите состоялся «рабочий разговор».
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