Рекордное число журналистов аккредитовали на большую пресс-конференцию Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая состоится 19 декабря, снова побила рекорд по числу аккредитованных на нее представителей СМИ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что в этом году число аккредитованных журналистов достигло 1 895 человек.

Так, традиционно наибольшее число журналистов будут представлять региональные СМИ.

С 2001 года Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно, находясь на посту президента.

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