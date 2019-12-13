Джонсон оценил данные exit poll по парламентским выборам в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил результаты exit poll, по данным которых партия консерваторов выигрывает в досрочных парламентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

Он поблагодарил всех, кто голосовал на выборах, которые прошли 12 декабря, а также тех, кто был волонтером и выступал в качестве кандидатов.

«Мы живем в величайшей демократии в мире», — заявил Джонсон.

По данным exit poll, консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном лидирует на досрочных парламентских выборах. Они получили 368 мест из 650 в новом парламенте. Если результаты подтвердятся официально, то Британия сможет выйти из ЕС, благодаря указу премьер-министра.

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