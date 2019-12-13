Помпео поздравил Салливана с назначением на должность посла США в России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил Джона Салливана с назначением на пост посла в России. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поздравляю Джона Салливана в связи с сегодняшним утверждением послом США в России», — написал Помпео.

Он добавил, что уверен в том, что опыт Салливана поможет в работе Соединенных Штатов по укреплению сотрудничества и выстраиванию конструктивных отношений с Россией.

Также американский госсекретарь отметил дипломатическую проницательность нового посла США в России.

До этого сенат США в четверг, 12 декабря, одобрил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост посла США в России.

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