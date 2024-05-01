В Сербии заявили о невозможности введения санкций против России

Будущее правительство Сербии не станет признавать независимость Косово и Метохии и не введет санкции против России. Об этом со ссылкой на кандидата в премьеры Милоша Вучевича сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление глава министерства обороны Сербии и кандидат в премьеры Сербии Вучевич сделал, выступая перед парламентариями Скупщины.

По словам Вучевича, на основе коллективного унижения невозможно построить благополучие страны и лучшее будущее для ее граждан. Поясняя свою мысль, он пояснил, что речь идет о признании независимости Косово и Метохии и присоединении Сербии к санкциям против РФ, что, с его точки зрения, недопустимо.

«Ответ Сербии на все это должен основываться на большом историческом опыте нашего народа. Он нас учит тому, что большие и мощные иногда нас могут победить, но не могут нас унизить. Унизить мы можем только сами себя, а этого ни в коем случае не сделаем», — сказал Вучевич.

Кроме того, кандидат в премьеры заявил, что после его назначения республика продолжит поддерживать дружеские отношения с Россией и не будет чинить ей препятствий.

Ранее Россия выступила против резолюции по Сребренице в Генассамблее ООН.