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Ротенберг предположил, что российского хоккеиста «сломали» в США

Тренер Ротенберг: может, Задорова как-то морально сломали в Америке

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Максим Богодвид/РИА Новости

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, как относится к критике со стороны российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» Никиты Задорова и вспомнил, как тот просил взять его в национальную сборную, называя себя патриотом России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Больше я с ним лично не общался. Говорил мне Задоров только это. Но знаете такое выражение, что «США ломает людей»? Может, его как-то морально сломали в Америке. Но это уже тема для совсем другого разговора», — заявил Ротенберг.

1 мая «Нэшвилл Предаторз» выиграл выездной матч у «Ванкувер Кэнакс» в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли и сумел продлить противостояние. Первые два периода обошлись без заброшенных шайб, а в начале третьей 20-минутки российский защитник «Кэнакс» Задоров после сольного прохода броском под перекладину открыл счет. Этот гол стал для него уже вторым в серии.

«Ванкувер» по-прежнему впереди в серии до четырех побед – 3-2. Шестая игра состоится в Нэшвилле. В случае победы «хищников», седьмая встреча пройдет в Ванкувере.

Ранее Ротенберг заявил, что в следующем сезоне Овечкину будет сложно побить рекорд Гретцки.

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