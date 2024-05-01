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Американская конгрессвумен Грин назвала политику Белого дома «полнейшей чушью»

Конгрессвумен Грин: американцы сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона

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Jonathan Ernst/Reuters

Американская конгрессвумен, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин выступила с яркой критикой в адрес проводимой Белым домом внутренней и внешней политики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Грин, «люди сыты по горло полнейшей чушью из Вашингтона». Говоря об экономической ситуации, конгрессвумен заявила, что она не понимает, как американской экономике удается оставаться на плаву в условиях, когда бизнес сталкивается с трудностями, население платит все больше налогов, а власти, несмотря на это, продолжают направлять средства на поддержку Украины. Грин также напомнила, что госдолг США уже превысил $34 трлн.

29 апреля конгрессвумен Грин предрекла ввод войск США на Украину после краха Вооруженных сил республики. По ее мнению, план американских властей состоит в продолжении финансирования прокси-войны с Россией, а если это не сработает из-за краха ВСУ — США введут на Украину свою армию.

20 апреля Грин заявила, что оказываемая США помощь Киеву уничтожит целое поколение украинцев. Кроме того, она выразила мнение, что 70% американцев не поддерживают предоставление Киеву нового пакета финансовой помощи объемом около $61 млрд.

Ранее в США спикера палаты представителей Майка Джонсона записали в предатели из-за Украины.

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