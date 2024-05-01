Подруга Михаила Ефремова заявила о тяжелейшем заболевании актера

Ресторатор и подруга Михаила Ефремова Татьяна Беркович заявила, что актер страдает от тяжелейшей болезни. Об этом сообщает «СтарХит».

Беркович считает важным поддерживать Ефремова в СИЗО. Она уточнила, что у актера очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам бизнесвумен, у артиста диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

«Он безумно аллергичный, выпали зубы, и я считаю, что, конечно, он достаточно заплатил цену за то, что он сделал. Три с половиной года — это большой срок, тем более он сидит в Белгороде», — заявила ресторатор.

Беркович назвала Ефремова очень хорошим и совестливым человеком.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

В феврале актер Иван Охлобыстин заявил, что худшим наказанием для Ефремова стали его собственные терзания совести. Он добавил, что у артиста «вывалились нижние зубы» из-за меловой воды. При этом решить проблему с ними Ефремов не может, так как ему нужны импланты. Охлобыстин выразил надежду, что артиста отпустят по УДО к лету 2024 года.

Ранее УФСИН прокомментировало информацию об УДО Ефремова.