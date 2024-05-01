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В Британии предъявили обвинения мужчинам, срубившим дерево Робин Гуда

В Британии двух мужчин обвинили в уничтожении дерева Робин Гуда

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Jeff J Mitchell/Getty Images

В Великобритании предъявили обвинения двум мужчинам, подозреваемым в вырубке культового платана, известного по фильму «Робин Гуд: принц воров» с Кевином Костнером и Морганом Фрименом. Об этом пишет People.

Накануне Королевская прокурорская служба сообщила о том, что обвинения в нанесении преступного ущерба будут предъявлены 38-летнему Дэниелу Грэму и 31-летнему Адаму Каррутерсу. Именно они, по данным следствия, причастны к уничтожению знаменитого дерева осенью 2023 года. В британской прессе дерево называют самым фотографируемым в стране. Оно стояло в овраге у Вала Адриана — многокилометрового оборонительного укрепления, построенного римлянами для предотвращения набегов врагов. Мужчины были арестованы еще в октябре прошлого года и с тех пор находились под залогом.

Многовековой платан стал популярным туристическим местом Нортумбрии после того, как дерево появилось на большом экране в 1991 году. Новости о его уничтожении появились в конце сентября. Тогда в национальном парке Нортумберленд подтвердили, что дерево было повалено намеренно. Изначально полиция Великобритании арестовала 16-летнего подростка, но его виновность не была доказана.

После инцидента со срубленного платана собрали семена, их собирались посадить в природоохранном центре. В марте стало известно, что материал «начинает оживать». До появления настоящих саженцев еще далеко, но мы будем всячески надеяться, что эти растения окрепнут и в будущем их можно будет высадить, рассказал директор Национального фонда по садам и паркам.

Ранее в Челябинской области срубили многолетние ели, чтобы перенести памятник Ленину.

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