В США арестовали 300 человек в ходе протестов в Колумбийском университете

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил об аресте 300 участников пропалестинского протеста в Колумбийском университете. Об этом сообщает Reuters.

Разгон протестов произошел вечером 30 апреля.

Позднее глава полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан сообщил, что обвинения в отношении арестованных варьируются от незаконного проникновения до взлома. Его заявление передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что во время протестов в Колумбийском университете были арестованы 230 человек.

Отмечается, что полицейские вошли в здание, где забаррикадировались протестующие. Кроме того, десятки человек арестовали в разных кварталах университета.

Перед этим бывший президент США Дональд Трамп назвал марши ультраправых «цветочками» в сравнении с протестами студентов.

По словам политика, в происходящем виноват президент США Джо Байден, который «каждый раз посылает неправильные послания» и «не знает, что делать».

11-12 августа 2017 года в Шарлотсвилле в США прошел «Объединенных правых». Участники марша несли нацистскую символику и устроили факельное шествие по образцу тех, что устраивались в нацистской Германии, а также вступили в столкновение с полицией. В ходе беспорядков упал вертолет с двумя полицейскими на борту. Пострадали в ходе беспорядков не менее 38 человек.

Ранее в США сравнили пропалестинские протесты с митингами против войны во Вьетнаме в 1968 году.