Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что над Работино поднят российский флаг. Его слова передает РИА Новости.
По словам Рогова, в населенном пункте еще остались точечные очаги сопротивления украинских войск. Часть украинских сил пытается сохранить в Работино хоть какое-то присутствие.
«Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — пояснил он.
До этого в Минобороны РФ сообщали, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
29 апреля Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удар по живой силе ВСУ.
Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.