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Рогов сообщил, что над Работино подняли российский флаг

Рогов: над Работино подняли флаг России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что над Работино поднят российский флаг. Его слова передает РИА Новости.

По словам Рогова, в населенном пункте еще остались точечные очаги сопротивления украинских войск. Часть украинских сил пытается сохранить в Работино хоть какое-то присутствие.

«Продолжаются стрелковые бои. Наши ребята дошли до северных окраин села, где раньше находился противник, и подняли флаг Российской Федерации», — пояснил он.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).

29 апреля Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли удар по живой силе ВСУ.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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