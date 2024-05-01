Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России. Ее слова приводит «Европейская правда».

По ее словам, позиция стран Запада по передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения вне территории Украины начинает меняться.

«Уже сейчас есть страны, которые уже предоставили Украине оружие без подобных ограничений», – заявила Браже.

Она также отметила, что в подобных ситуациях о снятии ограничений не говорилось публично.

«Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное — влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать то, что надо», – сказала глава МИД Латвии.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.