Власти Германии сочли полезным закрытие всех АЭС в стране

Закрытие всех атомных электростанций (АЭС) в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен», — заявил Хабек, добавив, что Россия также является крупнейшим поставщиком ядерного топлива по всему миру.

Хабек добавил, что Европейский союз и Германия должны работать над тем, чтобы ввести санкции против российской атомной промышленности и запретить закупки российского урана.

До этого информационное агентство Bloomberg сообщило, что значительная часть семейных компаний, составляющих основу экономики Германии, из-за ограничения правительственного финансирования, бюрократии и возросших цен на электроэнергию оказалась на грани разорения.

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