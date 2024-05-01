Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Германии сочли полезным закрытие всех АЭС в стране

Министр экономики ФРГ Хабек назвал закрытие всех АЭС в стране важным шагом

close
100%
Depositphotos

Закрытие всех атомных электростанций (АЭС) в Германии является важным шагом, несмотря на энергетический кризис. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

«Аргумент, что атомная энергетика защитила бы нас от зависимости от России, к сожалению, неверен», — заявил Хабек, добавив, что Россия также является крупнейшим поставщиком ядерного топлива по всему миру.

Хабек добавил, что Европейский союз и Германия должны работать над тем, чтобы ввести санкции против российской атомной промышленности и запретить закупки российского урана.

До этого информационное агентство Bloomberg сообщило, что значительная часть семейных компаний, составляющих основу экономики Германии, из-за ограничения правительственного финансирования, бюрократии и возросших цен на электроэнергию оказалась на грани разорения.

Ранее в США раскритиковали экономическую политику ФРГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами