Стало известно, в какой форме могут пройти слушания по делу Промеса

Первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае в онлайн-режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство Дубая призвало все правительственные организации работать удаленно в четверг и пятницу на этой неделе из-за того, что согласно прогнозу погоды, в ОАЭ ожидаются сильные дожди с грозами.

1 мая в Дубае было закрыто дело о ДТП. 2 мая в ОАЭ состоится первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее Промесу предсказали завершение карьеры.