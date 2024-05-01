Зеленского призвали применить вето на законопроект о родственниках в РФ

Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на принятый Верховной радой законопроект, согласно которому украинцев смогут уволить с работы за умолчание о связях с лицами, находящимися на территории Российской Федерации. Об этом сообщает «Общественное».

Правозащитники утверждают, что принятый закон создает условия для притеснения и стигматизации людей. Например, в документе размыто определение понятия «связи».

Правозащитники призвали президента Украины вернуть законопроект в парламент на доработку, говорится в публикации.

До этого парламент Украины зарегистрировал законопроект, предлагающий уравнять женщин и мужчин, имеющих детей до 18 лет, в праве на увольнение с военной службы на время военного положения.

Уже принятый законопроект о мобилизации имеет изменения, которые предполагают, что «во время военного положения могут уволить с военной службы только жену, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет».

Ранее в Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека.